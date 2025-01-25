Süper Lig'de skandal olay! Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü! Akıllara Kerem Aktürkoğu ve Marcao geldi...

Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta skandal bir olay yaşandı. Kayserispor’da takım arkadaşı Miguel Cardoso’ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi. Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Yaşanan pozisyondan sonra akıllara Marcao'nun saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sonrası oyundan atılmasını akıllara getirdi.
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