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  4. Süper Lig'de skandal olay! Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü! Akıllara Kerem Aktürkoğu ve Marcao geldi...

Süper Lig'de skandal olay! Kayserispor futbolcusu Bahoken, takım arkadaşına saldırdı, kırmızı kart gördü! Akıllara Kerem Aktürkoğu ve Marcao geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 14:28
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Kayserispor'da takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulunan Bahoken, kırmızı kart gördü. Yaşanan bu pozisyon geçmişte Marcao ile Kerem Aktürkoğlu kavgasını akıllara getirdi.

Stephane Bahoken

Stephane Bahoken

KMR Kamerun
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta skandal bir olay yaşandı. Kayserispor’da takım arkadaşı Miguel Cardoso’ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

DİREKT OLARAK OYUNDAN ATTI

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Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi. Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU-MARCAO AKILLARA GELDİ

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Yaşanan pozisyondan sonra akıllara Marcao'nun saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sonrası oyundan atılmasını akıllara getirdi.

Kayserispor'da yaşanan olay hakkında ne düşünüyorsunuz?

Futbolculuk ruhu itibariyle hoş olmadı
Sporcuların bu tür olaylar yaşaması normal
Bu tür davranışlar cezalandırılmalı
Futbol sadece bir oyun, fazla büyütmeyelim

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Kerem Aktürkoğlu Marcao kırmızı kart
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