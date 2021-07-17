Süper Lig'de şok ayrılık! Lennon ile yollar ayrıldı

Türkiye'de transfer ve tescil dönemi devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili Türkiye ve Avrupa basınında yer alan transfer haberlerini sizler için derledik.

TEIXEIRA İLE ANLAŞMA TAMAM

Ofansif orta saha için en ciddi aday durumunda olan Alex Teixeira konusunda dün flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir Josef de Souza üzerinden görüşmeler yaptığı sambacı ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki on numaranın uzun uğraşları sonucu maaş konusunda yumuşadığı belirtilse de net ücret konusunda bir bilgiye ulaşılamadı. Tarafların şimdi menajerin alacağı ücret, maç başı ve bonuslar gibi bazı konularda küçük pazarlıklar yaptığı ifade edildi.

ASLAN'DAN ZAZA HAMLESİ Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kolombiyalı golcü Falcao'dan bir türlü verim alamayan, Diagne'yi ise kadroda düşünmeyen yönetim, Torino'nun forveti Simone Zaza'ya bir kez daha kanca attı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun devre arasında da gündemine gelen 30 yaşındaki forvet için bu kez kesenin ağzının açıldığı belirtildi.

BORJA İLE ÖN ANLAŞMA Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı forvet Miguel Borja ile ön anlaşma imzaladı. Brezilya kulübü Palmeiras'ın istediği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasında 1 milyon dolar fark bulunuyor. Kolombiyalı golcüye Beşiktaş'ın yanı sıra Boca Juniors da ilgileniyor.

İNGİLİZ YILDIZ LENNON'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ Geçen sezon başında İngiltere'den transfer edilen Aaron Justin Lennon, yeni sezonda takımda kalmak istemedi. Yeni doğan çocuğunu İngiltere'de yetiştirmek için Kayserispor'dan ayrılmayı tercih ettiği öğrenilen Aaron Justin Lennon, menajeri vasıtasıyla Kayserisporlu yetkililer ile görüşerek Kayseri'ye gelmeyeceğini iletti. Bunun üzerine Kayserispor Kulübü, İngiliz futbolcu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti. İngiltere'nin Burnley takımından geçen sezon başında transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 36 Lig maçında görev yaparken 2 bin 685 dakika oyunda kaldı. 33 kez ilk 11'de sahaya çıkan Lennon 5 asist yaptı. 2 sarı kartı olan Lennon 1 de kırmızı kart gördü.