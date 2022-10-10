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Süper Lig'de VAR kaldırılıyor mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı...

10.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifasının ardından tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa seçilen ve görev süresi boyunca birçok radikal karara imza atan Mehmet Büyükekşi, VAR sisteminin kaldırılması yönündeki taleplere yanıt verdi. Büyükekşi, "VAR siteminin kaldırılması için 1-2 kulübün talebiyle değil bütün kulüplerin talebi olması lazım." dedi.

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de bazı takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarına yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi ve VAR sisteminin devam edeceğini duyurdu. Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde;

SÜPER LİG'DE VAR KALKIYOR MU?

"1-2 KULÜBÜN TALEBİYLE VAR KALKMAZ"

"1-2 KULÜBÜN TALEBİYLE VAR KALKMAZ"
"VAR sistemi hakemlerin yanlış karar vermesini önlemek için var. VAR siteminin kaldırılması için 1-2 kulübün talebiyle değil bütün kulüplerin talebi olması lazım. Ama bence çoğu kulüplerin böyle bir talebinin olduğunu düşünmüyorum.

"DÜN AKŞAM DA GÖRDÜK"

"DÜN AKŞAM DA GÖRDÜK"
"Çünkü VAR sistemi olmasaydı birçok yanlış karar doğruya dönmezdi. Dün akşam da gördük VAR penaltı pozisyonlarını süzdü ve doğru kararı verdi."

"ÖNEMLİ OLAN İYİ NİYETLİ OLMASI"

"ÖNEMLİ OLAN İYİ NİYETLİ OLMASI"
"Herkes hata yapıyor. Futbolcular yüzlerce gol pozsiyonuna giriyor ama atamıyor. Hocalar da yanlış kadro çıkarabiliyor. Hakemlerimiz de yanlış yapabiliyor. Önemli olan iyi niyetli olması... Yanlış yapan hakemler 1 veya 2 maç ceza alıyorlar."

"ARTIK HAKEM SEYREDİYORUZ"

"ARTIK HAKEM SEYREDİYORUZ"
"Birçok takım ligde üst seviyelerde oynuyor. İnşallah daha iyi devam eder ve hakemlerimizin de performansı artar. İşin takipçisiyiz. Eskiden sadece maç seyrederdik. Şimdi artık hakem seyrediyoruz. İlk önce 'hakem performansı nasıl?' onu değerlendiriyoruz."
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