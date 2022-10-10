Süper Lig'de VAR kaldırılıyor mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de bazı takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarına yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi ve VAR sisteminin devam edeceğini duyurdu. Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde;

SÜPER LİG'DE VAR KALKIYOR MU?

"1-2 KULÜBÜN TALEBİYLE VAR KALKMAZ" "VAR sistemi hakemlerin yanlış karar vermesini önlemek için var. VAR siteminin kaldırılması için 1-2 kulübün talebiyle değil bütün kulüplerin talebi olması lazım. Ama bence çoğu kulüplerin böyle bir talebinin olduğunu düşünmüyorum.

"DÜN AKŞAM DA GÖRDÜK" "Çünkü VAR sistemi olmasaydı birçok yanlış karar doğruya dönmezdi. Dün akşam da gördük VAR penaltı pozisyonlarını süzdü ve doğru kararı verdi."



"ÖNEMLİ OLAN İYİ NİYETLİ OLMASI" "Herkes hata yapıyor. Futbolcular yüzlerce gol pozsiyonuna giriyor ama atamıyor. Hocalar da yanlış kadro çıkarabiliyor. Hakemlerimiz de yanlış yapabiliyor. Önemli olan iyi niyetli olması... Yanlış yapan hakemler 1 veya 2 maç ceza alıyorlar."