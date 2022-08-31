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Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı

31.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip, bu sezonda kupayı müzesine götürerek şampiyonluğunu perçinlemek isterken son olarak Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Golcü isim Cornelius'a veda eden son şampiyon buradan gelen parayla bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Anthony Martial

Anthony Martial

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, 8 Eylül tarihinde sona erecek olan transfer tescil dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Süper Lig'in dev kulüpleri son haftaya girilmesiyle birlikte transfer temaslarında vites yükseltirken, transfer bombaları art arda patlıyor.

Mynet Spor - Berker İşleyen

UMUT BOZOK'TA MUTLU SON!

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Son olarak Karadeniz ekibi Trabzonspor uzun süredir listesinde olan Umut Bozok'u kente getirirken bu isimde mutlu sona ulaşmıştı. Bordo-mavili ekip golcü ismi Cornelius'u da takımdan göndererek yeni transferlere kaynak oluştururken bordo-mavili kulübe yakın bir kaynaktan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CORNELIUS KOPENHAG'DA

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İddiaya göre; Cornelius'u Kopenhag'a 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satan bordo-mavililer, buradan gelen parayla Umut Bozok'un yanı sıra bir golcü daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu isim ise oldukça ses getirecek cinsten...

UMUT'UN YANINA MARTIAL...

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Bordo-mavilier geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak geçiren Manchester United'ın 60 milyon Euro bonservis bedeli il kadrosuna kattığı Anthony Martial ile ilgileniyor. 26 yaşındaki oyuncu için daha önce de teklif yaptığı bilinen Trabzonspor'un, Cornelius transferiyle kasaya giren parayı kullanarak teklif yükselteceği ve oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanları kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

ANTHONY MARTIAL KİMDİR?

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Anthony Martial (d. 5 Aralık 1995), Fransız millî futbolcudur. Şu an Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir ve Fransa millî takımında da oynamaktadır.

Martial, kariyerine CO Les Ulis takımında başladı ve sonra Lyon'da profesyonel oldu. 2013 yılında Monaco'ya 6 milyon € karşılığında transfer oldu. Monaco'da iki yıl oynadıktan sonra, 2015 yılında Manchester United'a 36 milyon £ karşılığında transfer oldu ve bir genç futbolcu için ödenen en yüksek ücret olarak kabul edildi. Manchester United forması altındaki ilk maçta gol atmayı başardı ve Premier League Ayın Futbolcusu ödülünü Eylül ayında kazandı. Martial, Fransa'nın çeşitli yaş gruplarında oynadıktan sonra 2015 yılında ilk defa Fransa A millî takımının formasını da giymeye başladı.

ANTHONY MARTIAL FOTOĞRAFLARI

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