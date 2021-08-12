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Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar’ı açıklamaya hazırlanıyor

12.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Sadık Çiftpınar eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Vítor Pereira’nın takımda istemediği Sadık Çiftpınar’ın hangi takımda forma giyeceği belli oldu.

Tecrübeli savunma oyuncusu kadro dışı kararının ardından Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile görüşmeye başlamıştı.

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SADIK ÇİFTPINAR YUVAYA DÖNÜYOR

Son gelen haberlere göre, geçtiğimiz günlerde Çiftpınar’ın menajeriyle görüşen Yeni Malatyaspor oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor’un transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

MALATYA'DA FOFANA DA TAMAM

Öte yandan Süper Lig temsilcisi Sadık dışında yine geçen sezon kadrosunda yer alan ve sözleşmesi biten Fofana ile de tekrar anlaştı.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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