Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar’ı açıklamaya hazırlanıyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Vítor Pereira’nın takımda istemediği Sadık Çiftpınar’ın hangi takımda forma giyeceği belli oldu.

Tecrübeli savunma oyuncusu kadro dışı kararının ardından Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile görüşmeye başlamıştı.

SADIK ÇİFTPINAR YUVAYA DÖNÜYOR

Son gelen haberlere göre, geçtiğimiz günlerde Çiftpınar’ın menajeriyle görüşen Yeni Malatyaspor oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor’un transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

MALATYA'DA FOFANA DA TAMAM

Öte yandan Süper Lig temsilcisi Sadık dışında yine geçen sezon kadrosunda yer alan ve sözleşmesi biten Fofana ile de tekrar anlaştı.