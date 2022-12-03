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Süper Lig'in yıldızı, attığı golle Dünya Kupası'na damga vurdu! Haji Wright'tan muhteşem vuruş...

03.12.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu heyecanı başladı. Son 16 turunun ilk maçında Hollanda ile ABD karşı karşıya geldi. Karşılaşma; Hollanda'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, ABD'nin tek sayısının sahibi Haji Wright'ın attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu. Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Wright'ın golü, izleyenleri adeta büyüledi.

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı resmen başladı. Hollanda ile ABD, Khalifa International Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla Hollanda oldu. Portakallar, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

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Maçta ABD'nin tek sayısını kaydeden Haji Wright'ın attığı gol ise Dünya Kupası'na damgasını vurdu.

ULAŞILAMAYACAK KÖŞEYE BIRAKTI

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Karşılaşmanın 76. dakikasında sağ kanattan gelişen ABD atağında topla buluşan Pulisic'in ortasına topuğuyla vuran Wright, meşin yuvarlağı ulaşılamayacak bir köşeye bıraktı ve skoru 2-1'e getirdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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ABD; mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da Haji Wright'ın attığı gol, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Wright'ın attığı gol...

İŞTE WRIGHT'IN ATTIĞI GOL

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