Süper Lig'in yıldızı, attığı golle Dünya Kupası'na damga vurdu! Haji Wright'tan muhteşem vuruş...

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı resmen başladı. Hollanda ile ABD, Khalifa International Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla Hollanda oldu. Portakallar, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Maçta ABD'nin tek sayısını kaydeden Haji Wright'ın attığı gol ise Dünya Kupası'na damgasını vurdu.

ULAŞILAMAYACAK KÖŞEYE BIRAKTI

Karşılaşmanın 76. dakikasında sağ kanattan gelişen ABD atağında topla buluşan Pulisic'in ortasına topuğuyla vuran Wright, meşin yuvarlağı ulaşılamayacak bir köşeye bıraktı ve skoru 2-1'e getirdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

ABD; mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da Haji Wright'ın attığı gol, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Wright'ın attığı gol...