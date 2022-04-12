Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler? 4 yıl men ve futbolu bırakmak...

Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estiren isimler şimdi ne yapıyor? Oynadıkları dönemde taraftarların sevgilisi olmuş ve hala akıllarda yer eden yıldız oyuncuların şu an ne yaptıklarını sizler için araştırdık...
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