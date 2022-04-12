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  4. Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler? 4 yıl men ve futbolu bırakmak...

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler? 4 yıl men ve futbolu bırakmak...

12.04.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de iz bırakan isimler şimdi neredeler? Bazıları futbolu bıraktı, bazıları ise futboldan men edildi. Yıldız oyuncuların şu an ne yaptıklarını sizin için derledik.

Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estiren isimler şimdi ne yapıyor? Oynadıkları dönemde taraftarların sevgilisi olmuş ve hala akıllarda yer eden yıldız oyuncuların şu an ne yaptıklarını sizler için araştırdık...

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI ŞİMDİ NEREDELER?

ABDUL KADER KEITA

ABDUL KADER KEITA
FUTBOLU BIRAKTI

ALANZINHO

ALANZINHO
FUTBOLU BIRAKTI

ALLAN MCGREGOR

ALLAN MCGREGOR
GLASGOW RANGERS

ALVARO NEGREDO

ALVARO NEGREDO
CADIZ

AMRABAT

AMRABAT
AEK ATINA
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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