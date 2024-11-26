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Süper mini elbisesiyle geceye damga vurdu! Sinem Kobal'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! 'Köseli kundura gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.11.2024 08:24
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Selena dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir süredir sadece eşi ve çocuklarıyla ilgilenen ünlü isim 7 yılın ardından setlere döndü. Sinem Kobal şimdi de özel bir davete katıldı ve süper mini elbisesi ile göz doldurdu. Kobal'ın yüzündeki değişim de dikkatlerde kaçmadı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, bir süredir zamanının tümünü eşi ve kızlarına ayırıyordu.

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GÖREN HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Her fırsatta setlere duyduğu özlemi dile getiren ünlü oyuncu 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile sonunda setlere döndü.
Ünlü oyuncu son olarak özel bir davette boy gösterdi. Geceye süper mini beyaz elbisesi ile damga vuran Kobal kombini siyah ayakkabıları ve kırmızı ruju ile tamamladı.
Saçlarını da toplu tercih eden Kobal bu haliyle çok beğenildi. Geceden karelerini sosyal medyada peş peşe yayınlayan ünlü ismin yüzündeki değişimse dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Sinem Kobal'ın karelerinin altına; 'yüzüne ne yaptın?', 'yüzün köseli kunduruya dönmüş', 'sana ne olmuş böyle?', 'yüzü çok gergin duruyor' gibi yorumlar yapıldı.
Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal
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