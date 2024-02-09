Süper minisiyle arabada poz verdi! Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz'ün dekoltesi olay oldu

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla çok konuşulan şarkıcı Petek Dinçöz son paylaşımıyla da gündem oldu.
Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Petek Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekti.
İdolünün Ajda Pekkan olduğunu söyleyen Petek Dinçöz son paylaşımıyla olay oldu. Şarkıcı mini elbisesiyle arabada poz verdi. Paylaşımı gündem oldu.
Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı paylaşımına "Son 3. 2. 1" notunu düştü.
Şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum geldi. Dinçöz'e hayranlarından "Her geçen gün daha güzelleşiyorsun", "Yaşlanmıyorsun", "Elbise çok iyi", "Gençleşmiş resmen" gibi yorumlar yapıldı.