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  4. Süper minisiyle arabada poz verdi! Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz'ün dekoltesi olay oldu

Süper minisiyle arabada poz verdi! Yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz'ün dekoltesi olay oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenen ve sahnelere dönen Petek Dinçöz yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Şarkıcının arabanın içinde mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu.

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla çok konuşulan şarkıcı Petek Dinçöz son paylaşımıyla da gündem oldu.

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SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Petek Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekti.

İdolünün Ajda Pekkan olduğunu söyleyen Petek Dinçöz son paylaşımıyla olay oldu. Şarkıcı mini elbisesiyle arabada poz verdi. Paylaşımı gündem oldu.

Instagram hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı paylaşımına "Son 3. 2. 1" notunu düştü.

Şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum geldi. Dinçöz'e hayranlarından "Her geçen gün daha güzelleşiyorsun", "Yaşlanmıyorsun", "Elbise çok iyi", "Gençleşmiş resmen" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz serkan kodaloğlu
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