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"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

09.10.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Diyarbakır'da görecek çok şey var, tüm dünyaya bu mesajı vermek istedik. Gerçekten inanılmaz lezzetler de var burada. Buraya gelen insanların memnuniyetinden anlaşılıyor"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında geleneksel Diyarbakır kahvaltısının tanıtımı yapıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve dün başlayan festival farklı etkinliklerle sürüyor.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı'nda düzenlenen "Gastro Diyarbakır Lezzet Buluşmaları" kapsamında zengin çeşitleriyle sofraları süsleyen geleneksel Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı.

Tarihi handa kahvaltılık ürünlerin yanı sıra tescilli Diyarbakır karpuzu ile kente özgü çörek de beğeniye sunuldu.

Programa katılan ve kente özgü kahvaltı ile ilgili bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine, Diyarbakırlıların kültür ve sanat etkinliklerine, festivallere ve yeniliklere açık olduğunu söyledi.

- "Diyarbakır'da görecek çok şey var, tüm dünyaya bu mesajı vermek istedik"

Festivalin ilk gününde tüm mekanların dolduğunu ifade eden Demircan, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Demircan, özellikle Kapadokya'dan getirilen ve Dicle Vadisi'nde yükselen balonlara ilginin yüksek olduğuna işaret ederek, "Türkiye'yi dünyada en güzel anlatan karelerden biri Kapadokya'daki balon fotoğrafıdır. Özellikle balonun buraya gelmesini istedik. Diyarbakır'da görecek çok şey var, tüm dünyaya bu mesajı vermek istedik. Gördük ki buradaki vatandaşlarımız da balona çok ilgili." dedi.

Kentin tarihi ve kültürel potansiyeline işaret eden Demircan, kentin en gizli hazinesinin gastronomi olduğunu vurguladı.

Kentin gastronomisinin çok zengin olduğunu dile getiren Demircan, "Dünyanın her tarafında 4 element olan toprak, su, hava ve güneş var. Ancak bu 4'lünün altın oranda buluştuğu, en güzel verime döndüğü yerlerden biri Diyarbakır'dır. Gerçekten inanılmaz lezzetler de var burada. Onlarca çeşit peynir ve Diyarbakır usulü servis. Buraya gelen insanların memnuniyetinden anlaşılıyor. Sabah kahvaltısı ile başlayıp akşama kadar böyle gidiyor. İnanılmaz tatlar var." ifadelerini kullandı.

Demircan, ilgiyle süren festivalin kentin turizmine pozitif etki sağlayacağını belirtti.

Geçmişte yaşanan terör olaylarına değinen Demircan, şunları kaydetti:

"İnsanlar çoğu zaman Diyarbakır'ı buradaki terör olaylarıyla anmıştı. Şimdi bir anda böyle çıkışlar, her şeyin ne kadar iyi olduğunun habercisi. Zaten çok güzel olanaklar, restoranlar, oteller ve bir hayat var. İnsanlara bunu söylemek ve hatırlatmak gerekiyor ki turist gelsin, yatırımcı, beşeri insan sermayesi aksın. Onların gelmesi buraya iş, aş getirsin, istihdamı artırsın. Festivalle ilgili şimdiye kadar 35 milyon görüntülenme var, 8 milyon insan bunlara ulaşmış, 3 milyon insan da aktif paylaşmış. İstanbul'daki etkinliğimizin etkileşimi şu an 100 milyon, burası 35 milyon. Herkes takipte. Festivalin Diyarbakırlının dışında Diyarbakır'a hevesi olan herkesin ilgisini çektiğini görüyoruz."

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Diyarbakır'da görecek çok şey var, tüm dünyaya bu mesajı vermek istedik. Gerçekten inanılmaz lezzetler de var burada. Buraya gelen insanların memnuniyetinden anlaşılıyor"

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kahvaltı tanıtım

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:12
İkindi
15:25
Akşam
17:59
Yatsı
19:14

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