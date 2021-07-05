Sürpriz aşk iddiası! Nur Fettahoğlu ile Emre Kavuk'a gönlünü kaptırdı!

Mart ayında uzun yıllar evli olduğu iş insanı eşi Levent Veziroğlu ile boşanan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, hakkında sürpriz aşk iddiası. Oyuncu arkadaşı Hande Doğandemir ile tatile çıkan Fettahoğlu'nun sosyal medyada ortaya çıkan karede yönetmen Emre Kavuk'un da yer alması aşk yaşadıklarını düşündürdü. Geçtiğimiz aylarda evliliğini noktalayan ünlü oyuncudan, yeni aşk iddialarını sessiz kalması ise dikkat çekti...