Sürpriz aşk iddiası! Nur Fettahoğlu ile Emre Kavuk'a gönlünü kaptırdı!

Mart ayında uzun yıllar evli olduğu iş insanı eşi Levent Veziroğlu ile boşanan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, hakkında sürpriz aşk iddiası. Oyuncu arkadaşı Hande Doğandemir ile tatile çıkan Fettahoğlu'nun sosyal medyada ortaya çıkan karede yönetmen Emre Kavuk'un da yer alması aşk yaşadıklarını düşündürdü. Geçtiğimiz aylarda evliliğini noktalayan ünlü oyuncudan, yeni aşk iddialarını sessiz kalması ise dikkat çekti...
Nur Fettahoğlu gönlünü Emre Kavuk'a kaptırdı!
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu 2013 yılında hayatını birleştirdiği iş insanı Levent Veziroğlu yollarını ayırması ile gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz mart ayında 8 yıllık eşi Veziroğlu ile boşanan ünlü oyuncu, hakkında sürpriz aşk iddiaları öne sürüldü.
Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı filmin çekilerine konuk oyuncu olarak katılan 40 yaşındaki ünlü oyuncunun film setinden yayınladıkları kare akıllarda soru işareti oluşturdu.
Öte yandan filmin yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Emre Kavuk oturuyor.
Geçtiğimiz aylarda boşanan Fettahoğlu'nun rol aldığı filmin yönetmeni Kavuk ile film setinde tanışarak kısa sürede aşk yaşadıkları sosyal medyada öne sürüldü.
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