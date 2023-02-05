Sürpriz tercihler! Trabzonspor Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Başlama düdüğü 19.00'da çalacak olan karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayan ezeli rakipler sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kala Okan Buruk ve Abdullah Avcı oyuncularına son taktiklerini aktarırken, son 11 maçtan da galibiyetle ayrılan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak 11 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmek istiyor.