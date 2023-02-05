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  4. Sürpriz tercihler! Trabzonspor Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Sürpriz tercihler! Trabzonspor Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

05.02.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftası futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği bir karşılaşmaya sahne oluyor. 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray ligin son şampiyonu Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyon Trabzonspor, deplasmanda bu sezon ligin zirvesine demir atan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'a konuk oluyor.

Başlama düdüğü 19.00'da çalacak olan karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayan ezeli rakipler sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kala Okan Buruk ve Abdullah Avcı oyuncularına son taktiklerini aktarırken, son 11 maçtan da galibiyetle ayrılan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak 11 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmek istiyor.

Tarihlerinde 134 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 49 yıllık rekabetinde 59 kez sarı-kırmızılılar kazandı, 44 defa bordomavililer gülen taraf oldu. Öte yandan bugünkü müsabaka iki takımın ligdeki 100. mücadelesi olacak.

OKAN BURUK'TAN O İSME KESİK! 

OKAN BURUK'TAN O İSME KESİK! 

İŞTE GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

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