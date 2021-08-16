Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biriydi! İşte Survivor Aycan Yanaç'ın değişimi...

Futbolcu Aycan Yanaç 2020'de katıldığı Survivor yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. 22 yaşındaki Aycan Yanaç'ın Survivor bittikten sonra yaşadığı değişim oldukça konuşulmuştu. Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran ve tarzıyla dikkat çeken Yanaç Instagram'da sık sık paylaşım yapıyor.

İŞTE AYCAN YANAÇ'IN SURVİVOR SONRASI DEĞİŞİMİ...

Survivor 2020'ye Ünlüler takımından katılan Aycan Yanaç yarışmadaki performansı kadar adada sergilediği güçlü karakteriyle de oldukça konuşuldu.

Survivor 2020 sezonu boyunca Instagram'da takipçisi en çok yükselen yarışmacıdan biri olan Yanaç, yarışma sonrasında da takip ediliyor.

Programın ardından konuşulmaya devam eden Yanaç'ın yüzüne yaptırdığı ufak dokunuşlar dikkat çekti.

Program esnasında doğal güzelliğine ilişkin hakkında sık sık yorum yapılan Yanaç'ın, yaptırdığı ufak dokunuşların ardından yeni stilini beğenenler kadar beğenmeyenler de var.