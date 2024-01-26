Survivor All Star'da şaşırtan gelişme! Adaya veda eden olmadı! Nedenini açıkladı

Tv8'in sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışması Survivor All Star her bölümüyle gündem oluyor. Yarışmanın son bölümünde şaşırtan bir değişiklik oldu ve bu hafta adaya veda eden olmadı.





ADAYA VEDA EDEN OLMADI

Survivor All Star'da eleme düellosunda eşleşmeler Turabi-Sercan Özgür-Bozok şeklinde belirlenmişti.

Ancak düello öncesi şaşırtan bir değişiklik yaşandı. Murat Ceylan Bozok'un sakat olduğu için raporlu olduğunu ve bu nedenle düelloya çıkamayacağını söyledi.

Yaşanan sağlık sorunu nedeniyle, potada yer alan Sercan, Turabi ve Özgür mücadele verdi.

6 sayıya ulaşan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda, ilk olarak Sercan ve Turabi karşı karşıya geldi. Düelloda Özgür: 6, Sercan: 4 Turabi: 6 sayıya ulaştı. Böylece eleme potasından Turabi ve Özgür çıkmayı başardı.