Survivor All Star'da tansiyon yine yükseldi! İddialı yarışmacı konseyde rest çekti! Eleme adayı oldu

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin verildiği programda dün akşam yine heyecan dolu dakikalar yaşandı.



KONSEYDE GERGİN ANLAR

'Survivor All Star'ın yeni bölümünde Kırmızı takımın adasındaki gerginlik devam etti. Sürekli alınan yenilgilerden ve kutuplaşmalardan ötürü bazı yarışmacılar birbirlerini kötü yarışmakla suçladı. Dokunulmazlık oyununda son ana kadar dengeler eşitti. Konseyde ise beklenmedik bir rest geldi. Düelloda yarışacak isimler belli oldu.

Son zamanlarda Turabi ile yaşadığı gerginlikler iyice artan Özgür, "Sercan ve ben onun rakibiyiz. Ötekileri şu anda sepetine koydu. Onları zamanı geldiğinde yola atacak. Onların haberi yok. O kendi planını, hani hep diyor ya, 'şampiyon, şampiyon...

Ben onu kazanırım. Bana Meksika'dan şöyle teklif aldım' diyor. Gitseydin arkadaş, o kadar teklif aldın, anlatıcağına..." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Pınar'la konuşan Özgür, " Virüs var takımda. Virüs öldürülmeden hastalık geçmez. Bu takımdaki virüs yani Turabi ya virüslüğü bırakacak ya Turabi gidecek. Turabi bu takımda olduğu sürece ben burada olayım, olmayayım önemli değil. Bu takım düzelmez." dedi.