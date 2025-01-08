Survivor'da Adem Barış'ı yazdı, seyirci çok kızdı! "Hiçbir zaman Turabi olamayacaksın"

Survivor All Star 2025'te heyecan dolu üçüncü dokunulmazlık mücadelesi sona erdi. 7 Ocak 2025 tarihinde oynanan son dokunulmazlık oyununda, kırmızı takım maçı kaybederek bu hafta üçüncü kez dokunulmazlık hakkını kaybetti. All Star Ünlüler Takımı, üst üste üç kez dokunulmazlık kaybetmiş oldu ve büyük bir risk altına girdi.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM?

Bu hafta eleme adayı olarak belirlenen isimler arasında önce Adilhan, Batuhan ve Barış Murat yer almıştı. Sonraki düellolar sonucunda Batuhan ve Efecan, eleme adayı olmaktan kurtuldular. Ancak, eleme heyecanı devam etti ve Barış ile Adilhan kalan iki eleme adayı olarak belirlendi.

Bu gelişmelerle birlikte, All Star Ünlüler Takımı'nda yaşananlar da sosyal medyayı salladı. Adem'in Barış'ı eleme adayı olarak göstermesi "Kendine inanman lazım, cesur olman lazım bunun için de düello yaşaman lazım bence" sözleri seyirciyi çıldırttı.

Survivor Adem'e sosyal medyada "Hiçbir zaman Ogeday ve Turabi olamayacaksın", "Çok bencilsin","Adem kaç yıllık dostunu satmak hangi kitapta var" tepkileri yağdı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: