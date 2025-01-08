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Survivor'da Adem Barış'ı yazdı, seyirci çok kızdı! "Hiçbir zaman Turabi olamayacaksın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.01.2025 08:59
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Survivor'da Adem eleme potasına yakın dostu Barış Murat'ı soktu. Adem Kılıçcı'nın bu hareketi ve sözleri seyirciyi çıldırttı. Adem'e tepkiler büyürken "Hiçbir zaman Turabi olamayacaksın" yorumları da geldi. Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu ve bu hafta eleme adayları kimler oldu?

Survivor All Star 2025'te heyecan dolu üçüncü dokunulmazlık mücadelesi sona erdi. 7 Ocak 2025 tarihinde oynanan son dokunulmazlık oyununda, kırmızı takım maçı kaybederek bu hafta üçüncü kez dokunulmazlık hakkını kaybetti. All Star Ünlüler Takımı, üst üste üç kez dokunulmazlık kaybetmiş oldu ve büyük bir risk altına girdi.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM?

Bu hafta eleme adayı olarak belirlenen isimler arasında önce Adilhan, Batuhan ve Barış Murat yer almıştı. Sonraki düellolar sonucunda Batuhan ve Efecan, eleme adayı olmaktan kurtuldular. Ancak, eleme heyecanı devam etti ve Barış ile Adilhan kalan iki eleme adayı olarak belirlendi.

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Bu gelişmelerle birlikte, All Star Ünlüler Takımı'nda yaşananlar da sosyal medyayı salladı. Adem'in Barış'ı eleme adayı olarak göstermesi "Kendine inanman lazım, cesur olman lazım bunun için de düello yaşaman lazım bence" sözleri seyirciyi çıldırttı.

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Survivor Adem'e sosyal medyada "Hiçbir zaman Ogeday ve Turabi olamayacaksın", "Çok bencilsin","Adem kaç yıllık dostunu satmak hangi kitapta var" tepkileri yağdı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

ADEM BARIŞ'I YAZINCA ORTALIK KARIŞTI

Anahtar Kelimeler:
survivor Adem Kılıçcı
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