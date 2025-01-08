MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özel fotoğrafları ifşa olmuştu! Cansu Taşkın'dan bir Yılmaz Erdoğan açıklaması daha

Özel fotoğrafları ifşa olmuştu! Cansu Taşkın'dan bir Yılmaz Erdoğan açıklaması daha

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.01.2025 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın özel görüntüleri ifşa olunca ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Cansu Taşkın eski aşkına dair sözleriyle yine dikkat çekti.

Özel fotoğrafları ifşa olmuştu! Cansu Taşkın'dan bir Yılmaz Erdoğan açıklaması daha

Aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın arasında ortaya çıkan görüntüler, kısa sürede gündem olmuştu. Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

Görüntülerin ardından Yılmaz Erdoğan, "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

Cansu Taşkın ise "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" demişti.
Ekran görüntüsü 2025-01-08 073603

YILMAZ ERDOĞAN'I ÖVDÜ

Cansu Taşkın, Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Yılmaz Erdoğan soruları yöneltilen Taşkın, eski aşkını yere göğe sığdıramadı. Yılmaz Erdoğan'dan bahseden Cansu Taşkın şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2025-01-08 073755

'En özelimi kimse bilemez. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır yani. Ben zaten her zaman hiçbir kötü niyetim yok, hiçbir zaman onun hakkında kötü konuşamam. Çok değerli. Dışarıdan insanlar nasıl tanıyor bilmiyorum ama ilişkiyi yaşayan insan ben olduğum için benim tanıdığım çok başka biri."

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi

Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi

Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Gece yarısı korkutan deprem! Erzurum 4,5 ile sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Gece yarısı korkutan deprem! Erzurum 4,5 ile sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Damga vuran Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Albenisini kaybetti!"

Damga vuran Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Albenisini kaybetti!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.