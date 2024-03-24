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  4. Survivor'da Aleyna eleme adayı oldu! Acun Ilıcalı tepkisine şaşırırken Yunus Emre ise dalga geçti

Survivor'da Aleyna eleme adayı oldu! Acun Ilıcalı tepkisine şaşırırken Yunus Emre ise dalga geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 07:31
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Survivor All Star eleme potasına giren ilk aday geçtiğimiz hafta geçirdiği sinir kriziyle gündeme gelen Aleyna oldu. Aleyna'nın mutlu halleri Acun Ilıcalı'yı şaşırtırken Yunus Emre'nin dalga geçmesi de gözlerden kaçmadı.

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yapılan oylama sonucu Aleyna 5 oy, Nefise 1 oy, Merve 1 oy aldı. Böylece haftanın 1. eleme adayı Aleyna olarak belirlendi.


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Aleyna Kalaycıoğlu'nun eleme adayı olduğunu duyduğunda gülmesi ve mutlu görüntüsü Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı. Acun Ilıcalı "İlk defa bu kadar mutlu aday görüyorum" dedi.

Aleyna'yı yazan Yunus Emre'nin ise yarışmacıyla "Çipet pet" diyerek dalga geçmesi gözlerden kaçmadı. Yunus Emre Aleyna konuşurken omzuna dokunarak kuş taklidi yapmaya devam edince "Arkadan sürekli kuş taklidi yapıyor gülesim geldi" dedi.

Aleyna "Stres yapmaktan sıkıldım, Allah'ın bana verdiklerini kabul edip devam ediyorum o yüzden arkadaş espri yapıyor arkadan" ifadelerini kullandı.

Aleyna'yı yazan Yunus Emre ise "Çıkartacağız onu potadan Acun abi rahat olsun" diyerek arkadaşının omzuna dokundu.

Bu hafta kadınlar potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.

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Aleyna Kalaycıoğlu ele
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