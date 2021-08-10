Survivor Nagihan Karadere'nin estetiği olay oldu! Önce dudak, sonra göğüs, şimdi de burun...

ELEŞTİRİ DE ALDI

Nagihan Karadere'nin dudaklarını, göğüslerini ve son olarak da burnunu yaptırdığı biliniyor. Sevilen sporcunun yaptırdığı estetik kimi takipçileri tarafından çokça beğenilirken, kimi tarafından da eleştirilerin odağı oldu.