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Survivor Nagihan Karadere'nin estetiği olay oldu! Önce dudak, sonra göğüs, şimdi de burun...

10.08.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında Survivor'da yarışan başarılı sporcu Nagihan Karadere'nin geçirdiği estetik operasyonlar olay oldu. Geçtiğimiz senelerde eşinden olaylı bir şekilde boşandığı bilinen Nagihan Karadere'nin operasyonlar sonrası geçirdiği büyük değişim takipçilerini şoke etti. Önceki dudak, sonra göğüs ve son olarak burun operasyonu geçirdiği bilinen sevilen ismin sosyal medya paylaşımlarına ise beğeni ve yorum yağdı. İşte Nagihan Karadere'nin geçirdiği operasyonlar sonrası son hali...

Survivor yarışmasıyla ününü artıran ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Nagihan Karadere'nin son hali şaşırttı. Estetikler sonrası görenlerin tanıyamadığı başarılı isim, sosyal medyada günlük yaşantısından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

NAGİHAN KARADERE'NİN ESTETİĞİ OLAY OLDU!

TV8'in sevilen yarışması Survivor ile tanınırlığını artıran başarılı sporcu Nagihan Karadere'nin geçirdiği estetikler sonrası yaşadığı değişim olay oldu.
Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını üstlenen Nagihan Karadere, geçirdiği değişim ile herkesi şaşırttı.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ
2018 senesinde Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışmış olan 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırmış olduğu estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştü.

ELEŞTİRİ DE ALDI

ELEŞTİRİ DE ALDI
Nagihan Karadere'nin dudaklarını, göğüslerini ve son olarak da burnunu yaptırdığı biliniyor. Sevilen sporcunun yaptırdığı estetik kimi takipçileri tarafından çokça beğenilirken, kimi tarafından da eleştirilerin odağı oldu.
İşte değişimiyle şaşırtan Nagihan Karadere'nin estetik sonrası son halleri...
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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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