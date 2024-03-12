Survivor Poyraz Dominikli ailenin evine gizlice girip hırsızlık yaptı! Görülmemiş olay ve cezası: "Polis gelip alacaktı"

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadım, sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" dedi. İşte konseyde konuşanlar ve Poyraz'ın yaptığı hata...
Poyraz'ın, Dominikli birinin evine girerek yiyecek aldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı; Dere kenarındaki kaptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp, medeniyetin olduğu bölgelere gidip, bir dominik vatandaşının evine giriyor. Eve çuvalla giriyor. Adam dominikli. Ev normal şartlar altında silahlı güvenliklerle korunan bir ev.
Dominikli bir ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor. Adam normal şartlarda zaten polise gidecek ve polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Normalde Poyraz'ın mahkemesi olacaktı. Ziyarete falan gidecektik. Müdahale ettik.
Acun Ilıcalı sözü Poyraz'a verdi. Poyraz ise "Haklı çıkacağım hiçbir taraf yok. Oralara girmeyeceğim. Yaptığım operasyonu anlatmama gerek yok. Ama dediğim gibi sadece evde kimse yoktu. Kepenkleri kapalıydı bende boş kullanılmayan bir ev olarak düşünüp arkasından kilerine bakıp, kilerde konserveler vardır umuduyla girdim. Ne var ne yoksa almadım. Evden sadece temel besin ürünleri aldım. Et aldım, pirinç aldım peynir aldım bir de ketçap mayonez aldım yani. Onun dışında değerli hiçbir şeye dokunmadım. Sadece besin ürünleri alıp evden çıktım. Bir de baharat aldım. Tuz ve baharat." ifadelerini kullandı.
Yarışmacılardan Atakan'ın yorumu ise "Daha değerli alacağın bir şey yok zaten" oldu.
Acun Ilıcalı, 'Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Şimdi eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanmayacaksın.Eğer itiraf eden varsa ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz' dedi. Ogeday, Batuhan, Yasin ben de varım dediler. Poyraz 'onlar yok' diyerek arkadaşlarının olmadığını söyledi.