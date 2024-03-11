Survivor tarihinde bir ilk! Poyraz 10 ödülden yararlanmama cezası aldı

"SADECE BESİN ÜRÜNLERİ ALDIM DEĞERLİ BİR ŞEYE DOKUNMADIM"

Acun Ilıcalı sözü Poyraz'a verdi. Poyraz ise "Haklı çıkacağım hiçbir taraf yok. Oralara girmeyeceğim. Yaptığım operasyonu anlatmama gerek yok. Ama dediğim gibi sadece evde kimse yoktu. Kepenkleri kapalıydı bende boş kullanılmayan bir ev olarak düşünüp arkasından kilerine bakıp, kilerde konserveler vardır umuduyla girdim. Ne var ne yoksa almadım. Evden sadece temel besin ürünleri aldım. Et aldım, pirinç aldım peynir aldım bir de ketçap mayonez aldım yani. Onun dışında değerli hiçbir şeye dokunmadım. Sadece besin ürünleri alıp evden çıktım. Bir de baharat aldım. Tuz ve baharat." ifadelerini kullandı.