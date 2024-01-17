MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Yiğit Poyraz'ın Aleyna'ya baktığı anlar olay oldu! Yasmin Erbil hemen bakın ne paylaştı

Survivor Yiğit Poyraz'ın Aleyna'ya baktığı anlar olay oldu! Yasmin Erbil hemen bakın ne paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.01.2024 11:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz sosyal medyanın gündeminde. Survivor All Star'da yarışma sırasında Aleyna eğildiği sırada arkasında olan Yiğit Poyraz'ın bakışları gündem oldu. Yapılan kötü yorumlardan sonra Erbil'den ve sevgilisinin ailesinden hamle gecikmedi.

Yasmin Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz, Survivor All Star'a katıldı ancak performansındaki düşüş herkesi şaşırttı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Survivor All-Star yarışmacısı Yiğit Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade ederek "İlk sefer geldiğimde liseden beri ailemden ayrı yaşadığım için anne, baba, kardeş özlemi çok çekmemiştim. Ama şimdi bir kız arkadaşım ve bir köpeğim var. İkisine olan özlemimi tam olarak yenebilmiş ve adapte olmuş değilim" dedi.

Sözleriyle gündem olan Yiğit Poyraz yarışma sırasında Aleyna ile bir kareye denk geldi. Aleyna'nın eğildiği sıradaki bakışları gündem olan Yiğit Poyraz'a sosyal medyada çirkin yorumlar yapıldı.

2021'de birlikte yarışan Aleyna ve Poyraz arasında zaman zaman bir şeyler olduğu ile ilgili iddialar ortaya atılıyordu. Bu iddialar da yeniden konuşulunca Yasmin Erbil ve Poyraz'ın ailesinden hamle gecikmedi.

Ailenin avukatı çirkin yorumlar ve paylaşımlar için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yiğit Poyraz sosyal medya sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
1 milyon Bağ-Kur'luya erken emeklilik!

1 milyon Bağ-Kur'luya erken emeklilik!

Cem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dedi

Cem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dedi

İstanbul’da kar yağışı ihtimali için son açıklama geldi! Bu tarihlere dikkat!

İstanbul’da kar yağışı ihtimali için son açıklama geldi! Bu tarihlere dikkat!

Aleyna eğildiğinde bakışı olay oldu! Sevgilisi ise...

Aleyna eğildiğinde bakışı olay oldu! Sevgilisi ise...

Herkes aynı dertten muzdarip! Acil servis uyarısı geldi: "Gecikmeden yaptırın"

Herkes aynı dertten muzdarip! Acil servis uyarısı geldi: "Gecikmeden yaptırın"

Sıfır otomobilde vergi matematiği

Sıfır otomobilde vergi matematiği

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.