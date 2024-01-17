Survivor Yiğit Poyraz'ın Aleyna'ya baktığı anlar olay oldu! Yasmin Erbil hemen bakın ne paylaştı

Survivor All-Star yarışmacısı Yiğit Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade ederek "İlk sefer geldiğimde liseden beri ailemden ayrı yaşadığım için anne, baba, kardeş özlemi çok çekmemiştim. Ama şimdi bir kız arkadaşım ve bir köpeğim var. İkisine olan özlemimi tam olarak yenebilmiş ve adapte olmuş değilim" dedi.