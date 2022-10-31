'Takımda istenmiyor, takasta kullanılacak!' Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyanlar duyurdu...

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılıların en dikkat çeken hamlesi PSG'den kiralanan Mauro Icardi'ydi... Arjantinli futbolcu, saha içinin yanı sıra boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadıklarıyla gündeme geliyordu. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran PSG'nin planı ortaya çıktı.