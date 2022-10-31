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'Takımda istenmiyor, takasta kullanılacak!' Mauro Icardi geri dönüyor! İtalyanlar duyurdu...

31.10.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek için büyük uğraş verdiği ve son gün imza attırdığı Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılıların Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli futbolcu için Fransız kulübünün planı ortaya çıktı. Sportif direktör Luis Campos'un takımdan göndermek istediği Icardi'nin eski takımı Inter'e transfer olacağı ve takasta kullanılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılıların en dikkat çeken hamlesi PSG'den kiralanan Mauro Icardi'ydi... Arjantinli futbolcu, saha içinin yanı sıra boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadıklarıyla gündeme geliyordu. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran PSG'nin planı ortaya çıktı.

MAURO ICARDİ İÇİN 'GERİ DÖNÜYOR' İDDİASI

SIK SIK MİLANO'YA GİDİYOR

SIK SIK MİLANO'YA GİDİYOR
İtalyan basınında yer alan haberde Icardi'nin Milano'da daha önce satın aldığı eve sık sık gittiği ve bunun nedeninin transfer görüşmeleri olduğu ifade edildi.

INTER İDDİASI

INTER İDDİASI
Haberin devamında PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un takımdan göndermek istediği 29 yaşındaki futbolcunun Inter ile görüştüğü belirtildi.

TAKASTA KULLANILACAK

TAKASTA KULLANILACAK
PSG'nin Icardi'yi Inter'de oynayan savunma oyuncusu Milan Skriniar ile takasta kullanmak istediği iddia edilirken, Arjantinli yıldızın da Inter'e geri dönmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray'da 4 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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