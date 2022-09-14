Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde yer alan hastanenin giriş katındaki bir odada çay setinin bağlı olduğu elektrik tesisatında yangın çıktı. Poliklinikte bulunan vatandaşlar tedbiren tahliye edilirken, personel de yangına müdahale etti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

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