YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

14.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrikli çay setinden çıkan yangın, hastane personeli tarafından söndürüldü.

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde yer alan hastanenin giriş katındaki bir odada çay setinin bağlı olduğu elektrik tesisatında yangın çıktı. Poliklinikte bulunan vatandaşlar tedbiren tahliye edilirken, personel de yangına müdahale etti.

Küçük çaplı yangın hastane görevlilerince söndürülürken, odadaki duman da tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Poliklinikte bir süre sonra hasta kabulüne devam edildi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ufak çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ufak çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ufak çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ufak çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ufak çaplı yangın söndürüldü

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ufak çaplı yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın taksim eğitim ve araştırma hastanesi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.