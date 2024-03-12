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  4. Tam 60 kilo vermişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Tam 60 kilo vermişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 08:08
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği Cabbar karakteri ile hafızalara kazınan Cem Cücenoğlu verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 60 kilo vererek adeta bambaşka biri olan Cücenoğlu evlendi. İşte ünlü ismin nikahından ilk kareler...

'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan Cem Cücenoğlu son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

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İŞTE NİKAHTAN İLK KARELER

150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak için mide ameliyatı geçiren Cem Cücenoğlu tam tamına 60 kilo verdi.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Bambaşka bir görünüme kavuşan Cücenoğlu aradığı mutluluğu da buldu.
Cem Cücenoğlu, Mezzo-Soprano Asude Karayavuz ile dünyaevine girdi. Çift, geçtiğimiz aralık ayında aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.
Ünlü oyuncunun nikâh töreni Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yapıldı.
Törene oyuncular Emel Çölgeçen ve Kanbolat Görkem Arslan ile klarnetçi Ecesu Sertesen gibi birçok tanınmış sima katıldı.
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