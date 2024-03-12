Tam 60 kilo vermişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan Cem Cücenoğlu son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.
İŞTE NİKAHTAN İLK KARELER
150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak için mide ameliyatı geçiren Cem Cücenoğlu tam tamına 60 kilo verdi.
BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Bambaşka bir görünüme kavuşan Cücenoğlu aradığı mutluluğu da buldu.
Cem Cücenoğlu, Mezzo-Soprano Asude Karayavuz ile dünyaevine girdi. Çift, geçtiğimiz aralık ayında aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.
Ünlü oyuncunun nikâh töreni Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yapıldı.
Törene oyuncular Emel Çölgeçen ve Kanbolat Görkem Arslan ile klarnetçi Ecesu Sertesen gibi birçok tanınmış sima katıldı.