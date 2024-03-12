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  4. Survivor'da tansiyon yine yükseldi! Acun Ilıcalı 'Beni bile delirttiniz' diyerek konseyi topladı

Survivor'da tansiyon yine yükseldi! Acun Ilıcalı 'Beni bile delirttiniz' diyerek konseyi topladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 07:44
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Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük ses getiren fenomen yarışmada bu sezon yarışmacılar beklenmedik olaylara imza atıyor. Son olarak yarışmanın yeni bölüm fragmanına yine Hakan ve Yunus Emre'nin tartışması damga vurdu. Acun Ilıcalı ise ada konseyinde 'Beni bile delirttiniz' diyerek isyan etti.

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da sular durulmuyor. Yarışmanın her bölümünde şaşırtan olaylar gün yüzüne çıkıyor.

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ACUN ILICALI'DAN OLAY SÖZLER

Bu sezon büyük kaosların yaşandığı yarışmada yine son olarak Hakan ve Yunus Emre'nin oyun öncesi birbirine girmesi damga vurdu.

Son kavgasından sonra Acun Ilıcalı'dan ağır sözler işiten Yunus Emre yine sinirlerine hakim olamadı.

'SU SAMURU'

'SU SAMURU'

Oyun öncesi Hakan 'Bana mı diyorsun garanti sayı diye hayırdır?' diyerek Yunus Emre'nin üzerine yürüdü. Yunus Emre de 'Harbiden var ya çok fena yaparım. Su samuru' dedi.

Hakan 'Doktor bana oynama demiş. Doktor ona da oynama demiş. Tamam da güneşte oturuyor o. Onun hesabını sor.' diyerek yanıt verdi.

Gergin anların yaşandığı Survivor'da araya diğer yarışmacılar girdi. Ada konseyinin toplandığı anlar da ise Acun Ilıcalı'dan bomba sözler geldi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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