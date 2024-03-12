Survivor'da tansiyon yine yükseldi! Acun Ilıcalı 'Beni bile delirttiniz' diyerek konseyi topladı

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da sular durulmuyor. Yarışmanın her bölümünde şaşırtan olaylar gün yüzüne çıkıyor.
Son kavgasından sonra Acun Ilıcalı'dan ağır sözler işiten Yunus Emre yine sinirlerine hakim olamadı.
Oyun öncesi Hakan 'Bana mı diyorsun garanti sayı diye hayırdır?' diyerek Yunus Emre'nin üzerine yürüdü. Yunus Emre de 'Harbiden var ya çok fena yaparım. Su samuru' dedi.
Hakan 'Doktor bana oynama demiş. Doktor ona da oynama demiş. Tamam da güneşte oturuyor o. Onun hesabını sor.' diyerek yanıt verdi.
Gergin anların yaşandığı Survivor'da araya diğer yarışmacılar girdi. Ada konseyinin toplandığı anlar da ise Acun Ilıcalı'dan bomba sözler geldi.