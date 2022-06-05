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  4. Tamer Karadağlı ünlü oyuncuyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno'ya yoruma yağdı

Tamer Karadağlı ünlü oyuncuyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno'ya yoruma yağdı

05.06.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı, lise yıllarından bu yana arkadaş olduğu oyunculuktaki ilk partneri İpek Çeken ile buluşmasından pozlarını paylaştı. Ünlü ikiliye Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno da eşlik etti.

Tamer Karadağlı Ferhunde Hanımlar adlı efsane dizideki rolüyle hafızalara kazındı. Tam 6 sezon dizide Selçuk karakterini oynayan Tamer Karadağlı, ailenin küçük kızı Nevzat'ın eşini oynuyordu.

İpek Çeken ile partner olan Karadağlı, Çeken ile aynı zamanda uzun yıllardır yakın arkadaş. Tamer Karadağlı son olarak Ankaraya gidince kızı Zeyno ile birlikte İpek Çeken ile buluştu.

Karadağlı pozlarını "Yeni bir Selçuk-Nevzat klasiği" notuyla paylaştı.

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Karadağlı'nın Ankara'da yaşayan ve piyano bölümü öğrencisi olan kızı Zeyno Karadağlı fotoğrafta dikkat çekti.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'yu görenler "Ne kadar şanslı", "Babasının kopyası" yorumları yaptı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
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