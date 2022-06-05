Tamer Karadağlı ünlü oyuncuyla pozunu paylaştı! Kızı Zeyno'ya yoruma yağdı

Tamer Karadağlı Ferhunde Hanımlar adlı efsane dizideki rolüyle hafızalara kazındı. Tam 6 sezon dizide Selçuk karakterini oynayan Tamer Karadağlı, ailenin küçük kızı Nevzat'ın eşini oynuyordu.
İpek Çeken ile partner olan Karadağlı, Çeken ile aynı zamanda uzun yıllardır yakın arkadaş. Tamer Karadağlı son olarak Ankaraya gidince kızı Zeyno ile birlikte İpek Çeken ile buluştu.
Karadağlı pozlarını "Yeni bir Selçuk-Nevzat klasiği" notuyla paylaştı.
Karadağlı'nın Ankara'da yaşayan ve piyano bölümü öğrencisi olan kızı Zeyno Karadağlı fotoğrafta dikkat çekti.
Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'yu görenler "Ne kadar şanslı", "Babasının kopyası" yorumları yaptı.
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