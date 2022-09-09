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Taraftar çılgına döndü! İşte Tahkim Kurulu'nun Josef kararı

09.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika.. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza için yaptığı itirazı reddetti. İşte detaylar...

Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın, Ankaragücü maçında sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara tekme atmak isteyen bir taraftara yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Josef de Souza için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi.

İŞTE TAHKİM KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

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"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;

  • Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

  • PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ!

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Alınan bu karar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, Beşiktaşlı taraftarlar bu karar sonrası TFF Tahkim Kurulu için "İstifa edin" şeklinde paylaşımda bulundu.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYIN FOTOĞRAFLARI

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