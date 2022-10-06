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Taraftarın sinirlerini hoplattı! Ne yaptın Mertens...

06.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer olduğundan beri gol ve asisti bulunmayan Belçikalı yıldız oyuncunun paylaştığı fotoğraflar sarı-kırmızılı taraftarı bir hayli sinirlendirdi. İzin gününde direkt olarak eski takımının şehri Napoli'ye giden Mertens'in arkadaşlarıyla parti yapması taraftarların dikkatinden kaçmadı.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon henüz skor katkısı yapamayan Mertens şimdiden eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan gol sıkıntısının nedenlerinden biri olarak görülen Mertens'in performansı sonrası yıldız oyuncunun paylaştığı fotoğraflar taraftarı sinirlendirdi.

MERTENS'TEN AÇIKLAMA

"NAPOLI'Yİ ÖZLÜYORUM"

"NAPOLI'Yİ ÖZLÜYORUM"
Belçikalı futbolcu, "Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk, bugün hala bizim evimiz. Orayı ilk gördüğümüzde, bir arkadaşımın beni oraya götürdüğünü hatırlıyorum. Napoli'nin en güzel yeriydi ancak yine de restore edilmesi gerekiyordu. Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun tadilattı. Arkadaşım bir ay beklememi söyledi. Güvendik ve her şey yolunda gitti" ifadelerini kullanmıştı.

"NAPOLI ŞEHRİNE DÖNECEĞİZ"

"NAPOLI ŞEHRİNE DÖNECEĞİZ"
Mertens, "Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorum ve Pino Daniele'nin tüm şarkılarını biliyorum, bu yüzden bir gün Napoli'ye geri döneceğim" demişti.

ŞİMDİ DE TATİLE ÇIKTI

ŞİMDİ DE TATİLE ÇIKTI
Galatasaray'da yaşanan gol sıkıntısının nedeni olarak görülen Mertens'in arkadaşlarıyla tatile çıkması sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi

OKAN BURUK ÇÖZÜM ARIYOR

OKAN BURUK ÇÖZÜM ARIYOR
Galatasaray'da yaşanan gol atamama sorununu çözmek isteyen Okan Buruk ise Mertens'i yedeğe çekmenin planlarını yapıyor.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU
Takımda 4 milyon Euro'nun üstünde para kazanan Mertens, Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcusu konumunda bulunuyor.
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