Taraftarlar çıldırdı! Messi, Neymar, Ronaldo gibi dünya yıldızları bedavaya geliyor! Tüm dengeler değişecek...

Futbolda 2024-25 sezonu sona ermeye yaklaşırken, transfer ateşi şimdiden yandı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuların listesini gören takımlar şimdiden görüşmelere başladı...

SÖZLEŞME YENİLEMEDİLER

Listenin en başında bulunan isimlerden; Ronaldo, Messi, Neymar, Kevin de Bruyne gibi yıldız oyuncular takımlarıyla henüz sözleşme yenilemedi. Kevin de Bruyne yaptığı açıklamada Manchester City'den ayrılacağını duyurmuştu. Listede bulunan diğer yıldızlar ise lig sonunda bir kuruş bonservis ücreti ödenmeden imza atabilir...