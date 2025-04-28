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Taraftarlar çıldırdı! Messi, Neymar, Ronaldo gibi dünya yıldızları bedavaya geliyor! Tüm dengeler değişecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2025 16:50
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Futbolda 2024-25 sezonunun bitmesine çok az bir süre kala transfer hareketliliği şimdiden başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların hala daha takımlarıyla anlaşamaması diğer kulüplerin iştahını kabartmış durumda. Listede Messi, Ronaldo ve Neymar gibi isimler yer alırken, tüm takımlar planlamalarını bu oyuncular üstüne yapıyor.

Futbolda 2024-25 sezonu sona ermeye yaklaşırken, transfer ateşi şimdiden yandı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuların listesini gören takımlar şimdiden görüşmelere başladı...

SÖZLEŞME YENİLEMEDİLER

Listenin en başında bulunan isimlerden; Ronaldo, Messi, Neymar, Kevin de Bruyne gibi yıldız oyuncular takımlarıyla henüz sözleşme yenilemedi. Kevin de Bruyne yaptığı açıklamada Manchester City'den ayrılacağını duyurmuştu. Listede bulunan diğer yıldızlar ise lig sonunda bir kuruş bonservis ücreti ödenmeden imza atabilir...

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THOMAS PARTEY

THOMAS PARTEY

Piyasa değeri: 15 milyon Euro

CRISTIANO RONALDO

CRISTIANO RONALDO

Piyasa değeri: 12 milyon Euro

TRENT ALEXANDER-ARNOLD

TRENT ALEXANDER-ARNOLD

Piyasa değeri: 75 milyon Euro

KEVIN DE BRUYNE

KEVIN DE BRUYNE

Piyasa değeri: 27 milyon Euro

LEROY SANE

LEROY SANE

Piyasa değeri: 38 milyon Euro

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