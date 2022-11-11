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Taraftarlar sabırsız! Barcelona'dan Galatasaray'a müjde! 25 milyon euro'luk dünya yıldızı ocakta Aslan oluyor...

11.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer sezonuna kadrosuna kattığı oyuncularla damgasını vuran Galatasaray, ocak ayında da bombaları patlatmayı hedefliyor. Liglere verilecek olan Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmeyi hedefleyen Aslan, ocak ayı için ise planlarını şimiden yapıyor. Sarı - kırmızılılar, daha önce temasa geçtiği Memphis Depay'ın menajeriyle bir araya geldi. Taraftarların da transferini çok istediği dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle yapılan ilk görüşme oldukça olumlu geçti. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü isimlere imza attıran sarı - kırmızılılar şimdi de gözünü devre arasına çevirdi.

GALATASARAY'A DEPAY'DAN MÜJDE

AYRILIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

AYRILIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

XAVI İSTEMİYOR

XAVI İSTEMİYOR

Şu ana kadar sadece 3 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Hollandalı yıldız, teknik direktör Xavi Hernandez'in planları arasında yer almıyor.

SICAK GELİŞME

SICAK GELİŞME

Galatasaray ise bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile yollarını devre arsında ayırmak için harekete geçti. Bu yaşananların ardından sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme gündeme geldi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sabah'ın haberine göre; Galatasaraylı yöneticiler, Memphis Depay'ın menajeriyle bir araya geldi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen yıldız isim için gerçekleştirilen ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

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transfer Memphis Depay barcelona galatasaray

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