Taraftarlar sabırsız! Barcelona'dan Galatasaray'a müjde! 25 milyon euro'luk dünya yıldızı ocakta Aslan oluyor...

Transfer haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü isimlere imza attıran sarı - kırmızılılar şimdi de gözünü devre arasına çevirdi.
İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Şu ana kadar sadece 3 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Hollandalı yıldız, teknik direktör Xavi Hernandez'in planları arasında yer almıyor.
Galatasaray ise bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile yollarını devre arsında ayırmak için harekete geçti. Bu yaşananların ardından sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaraylı yöneticiler, Memphis Depay'ın menajeriyle bir araya geldi.
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen yıldız isim için gerçekleştirilen ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.