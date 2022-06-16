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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

16.06.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yüreğir Belediyesi'nin "Kültür-Sanat Günleri" etkinlikleri çerçevesinde Adana'da konferans verdi.

Ortaylı, Yüreğir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Çukurova'nın çok bereketli topraklar olduğunu söyledi.

Bölgede çok önemli yatırımların yapıldığını belirten Ortaylı, "Bu bölgenin bitkileri güneş bakımından dünyanın en zengin yerlerinden biri. Bu kumaşların ve halıların bu kadar renkli olması da oradan geliyor. Burada bu kadar zengin bir flora ve renk var. İnsan bakmaya kıyamıyor kilimlere." diye konuştu.

Bölgeyle ilgili tarihi bilgiler paylaşan Ortaylı, Çukurova'nın kendine göre bir rahatlığının olduğunu dile getirdi.

Çukurova Üniversitesinin tıp, ziraat ve kimya ilimleri bakımından değerli bir üniversite olduğunu vurgulayan Ortaylı şunları kaydetti:

"Niçin dört buçuk milyonluk bir şehir Türkiye'nin en zengin yeri olmasın? Asıl önemlisi en zengin kültür merkezi olmasın? Niçin gençler, Adana'da okumak için can atmasın? Tam onlara göre bir yer aslında. Yaz kış her yeri bulabilecekleri bir süre yere yakın olan bir bölge. Onun için bunun üzerinde düşünmenizi tavsiye ediyorum. Akdeniz Tıp Fakültesi en önemli yerlerden biri oldu. Sınırları yavaş yavaş dünyayı aşıyor şu an. Adana Tıp Fakültesi de aynı şekilde öyle gidiyor. Ülkede başarılı teşhisler, tedaviler, çocukların okuyup öğrendikleri bir bölge oluyor. İlk başta Adana'ya giren birisi Ankara'ya nakletmek isterdi. Şimdi öyle bir şey yok. Zaten Türkiye istese 50 tane tıp fakültesini donatabilir."

Konferansın sonunda Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından Ortaylı'ya plaket takdim edildi.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Adana'da konferans verdi

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