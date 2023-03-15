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  4. Tarihi imza çok yakın, Karim Benzema'dan Real Madrid'e veda! İşte yeni takımı...

Tarihi imza çok yakın, Karim Benzema'dan Real Madrid'e veda! İşte yeni takımı...

15.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen golcü oyuncu Karim Benzema, Madrid ekibinin kendisi ile sözleşme yenilememesi üzerine yeni takım arayışlarına başlarken, İspanyol basınından futbol dünyasına bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Benzema'nın yeni adresi Manchester United ya da PSG olacak. İşte detaylar...

Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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2009 yılından bu yana İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Karim Benzema'nın, 14 yıllık Real Madrid kariyeri bu sezon sona erecek gibi görünüyor. 35 yaşındaki Fransız forvet ile sözleşme yenileme görüşmelerine hala başlamayan İspanyol devi, oyuncuyu resmen gözden çıkardı.

REAL MADRID'DE KARIM BENZEMA AYRILIĞI

REAL MADRID'DE KARIM BENZEMA AYRILIĞI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Karim Benzema gözden çıkarılırken, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sözleşme yenilemeyen Real Madrid, kritik bir yapılanma çalışması gerçekleştirecek ve Benzema gibi kariyerinin sonundaki isimlere veda edecek.

YENİ ROTASI...

YENİ ROTASI...

İspanyol basını aynı haberde yeni rota olarak Manchester United'ı gösterdi ve tek sorunun sözleşme süresi olduğunu belirtti. Verilen bilgilere göre Karim Benzema 2 yıllık anlaşma isterken, Kırmızı Şeytanlar ise 1+1 şeklinde opsiyon sunuyorlar... Bu sorunun çözülmesi halinde ise yeni rota İngiltere olacak.

Eğer anlaşma gerçekleşirse kariyerinde ilk defa Premier Lig'de oynayacak olan Karim Benzema'nın, İngiltere'de nasıl bir performans göstereceği de çok merak ediliyor.

MESSI'NİN YANINA GİDEBİLRİ!

MESSI'NİN YANINA GİDEBİLRİ!

Son olarak ise ülkesi Fransa'nın en güçlü takımı olan PSG ile de adı geçen Karim Benzema, her halükârda yazın yeni bir başlangıç yapacak gibi duruyor. 2009 yazında geldiği Real Madrid'de bugüne kadar toplam 632 maça çıkan yıldız forvet, 341 gol attı ve 164 de asist yaptı. Ayrıca da Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Karim Benzema, daha şimdiden kulübün efsanesi olmuş durumda.

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İspanya son dakika benzema yaşında ın uz sezon

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