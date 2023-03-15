Tarihi imza çok yakın, Karim Benzema'dan Real Madrid'e veda! İşte yeni takımı...

2009 yılından bu yana İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Karim Benzema'nın, 14 yıllık Real Madrid kariyeri bu sezon sona erecek gibi görünüyor. 35 yaşındaki Fransız forvet ile sözleşme yenileme görüşmelerine hala başlamayan İspanyol devi, oyuncuyu resmen gözden çıkardı.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Karim Benzema gözden çıkarılırken, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu ile sözleşme yenilemeyen Real Madrid, kritik bir yapılanma çalışması gerçekleştirecek ve Benzema gibi kariyerinin sonundaki isimlere veda edecek.
İspanyol basını aynı haberde yeni rota olarak Manchester United'ı gösterdi ve tek sorunun sözleşme süresi olduğunu belirtti. Verilen bilgilere göre Karim Benzema 2 yıllık anlaşma isterken, Kırmızı Şeytanlar ise 1+1 şeklinde opsiyon sunuyorlar... Bu sorunun çözülmesi halinde ise yeni rota İngiltere olacak.
Eğer anlaşma gerçekleşirse kariyerinde ilk defa Premier Lig'de oynayacak olan Karim Benzema'nın, İngiltere'de nasıl bir performans göstereceği de çok merak ediliyor.
Son olarak ise ülkesi Fransa'nın en güçlü takımı olan PSG ile de adı geçen Karim Benzema, her halükârda yazın yeni bir başlangıç yapacak gibi duruyor. 2009 yazında geldiği Real Madrid'de bugüne kadar toplam 632 maça çıkan yıldız forvet, 341 gol attı ve 164 de asist yaptı. Ayrıca da Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Karim Benzema, daha şimdiden kulübün efsanesi olmuş durumda.