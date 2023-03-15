Tarihi imza çok yakın, Karim Benzema'dan Real Madrid'e veda! İşte yeni takımı...

MESSI'NİN YANINA GİDEBİLRİ!

Son olarak ise ülkesi Fransa'nın en güçlü takımı olan PSG ile de adı geçen Karim Benzema, her halükârda yazın yeni bir başlangıç yapacak gibi duruyor. 2009 yazında geldiği Real Madrid'de bugüne kadar toplam 632 maça çıkan yıldız forvet, 341 gol attı ve 164 de asist yaptı. Ayrıca da Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Karim Benzema, daha şimdiden kulübün efsanesi olmuş durumda.