Bu yıl minik 1 boyda 141, Minik-2 boyda 169, Teşvik-1 boyda 186, Teşvik-2 boyda 180, Tozkoparan boyda 192, Ayak boyda 218, Deste Küçük boyda 251, Deste Orta boyda 198, Deste Büyük boyda 100, Küçük Orta Küçük boyda 428, Küçük Orta Büyük boyda 125, Büyük Orta boyda 135, Başaltı boyunda 98, Baş boyunda ise 54 başpehlivan mücadele edecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 661'inci randevu başladı

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