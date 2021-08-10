Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Paris Saint-Germain, Lionel Messi transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız kulübü, Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. A new ???? in Paris !



PSGxMESSI ❤️???? pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Lionel Messi PSG'de

Barcelona'dan ayrılığıyla dünya futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline gelen Lionel Messi'nin yeni takımı resmen belli oldu. Hamleleriyle transfer dönemine damga vuran PSG, dünya futbol tarihinin en özel transferlerinden birine imza attı, Arjantinli süperstarı transfer etti.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU Paris Saint Germain, Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıklamaya hazırlanırken yıldız futbolcu formayı giydi.

Lionel Messi, Paris Saint Germain'in stadını gezdi. Tanıtım filmi için PSG formasını giyen yıldız futbolcunun fotoğrafları basına sızdı. Messi'nin Fransız ekibinde 3O numaralı formayı giyeceği ortaya çıktı.

'SABIRSIZLANIYORUM' PSG'nin transferini resmen duyurduğu Lionel Messi açıklamalarda bulundu. Messi, "Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle mükemmel derecede örtüşüyor. Burada ne kadar yetenekli bir oyuncu grubu ve teknik kadro olduğunu biliyorum. Parc des Princes'e çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.