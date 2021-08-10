Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Paris Saint-Germain, Lionel Messi transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız kulübü, Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
Lionel Messi PSG'de
Barcelona'dan ayrılığıyla dünya futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline gelen Lionel Messi'nin yeni takımı resmen belli oldu. Hamleleriyle transfer dönemine damga vuran PSG, dünya futbol tarihinin en özel transferlerinden birine imza attı, Arjantinli süperstarı transfer etti.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Paris Saint Germain, Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıklamaya hazırlanırken yıldız futbolcu formayı giydi.
Lionel Messi, Paris Saint Germain'in stadını gezdi. Tanıtım filmi için PSG formasını giyen yıldız futbolcunun fotoğrafları basına sızdı. Messi'nin Fransız ekibinde 3O numaralı formayı giyeceği ortaya çıktı.
'SABIRSIZLANIYORUM'
PSG'nin transferini resmen duyurduğu Lionel Messi açıklamalarda bulundu. Messi, "Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle mükemmel derecede örtüşüyor. Burada ne kadar yetenekli bir oyuncu grubu ve teknik kadro olduğunu biliyorum. Parc des Princes'e çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Paris Saint Germain'in yeni transferi Lionel Messi, taraftarların büyük ilgisini gördü. Arjantinli futbolcu havaalanında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.
Lionel Messi ve temsilcileri, Paris Saint-Germain ile tüm konularda anlaşmasının ardından gün içinde Paris'e geldi ve sağlık kontrolleri yapıldı.
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