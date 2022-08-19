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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

19.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir'in Menemen ilçesinde çiftçilerle badem hasat etti.

Bakan Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Aliağa ilçesinde Şimşek ailesi tarafından yaptırılan Hacı Tahir Şimşek Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada, gün boyunca kentte hayırlı programlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz biliyoruz ki '3 kişi için amel defteri açıktır' denilir. Sadaka-i cariyede bulunanlar, hayırlı ilim ve hayırlı evlat... Biz böyle güzel bir eseri milletimizin hizmetine sunan Şimşek ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. İnşallah camimiz sadece vakit namazlarını kılmak için değil cem olmak için de bir mekan olur diyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım da Şimşek ailesine şükranlarını ileterek, bu tür faaliyetlerin önemine değindi.

AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın da katıldığı törende konuşmaların ardından İzmir Müftüsü Salih Sezik'in yaptığı dua ile cami için kurdele kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, daha sonra Menemen ilçesine bağlı İğnedere Mahallesi'ne geçerek çiftçilerle badem hasat etti.

Sopayla ağaca vurarak badem düşürmeye çalışanları uyaran Kirişci, bu şekilde ağaçların zarar göreceğini belirtti.

Köylülerle sohbet edip, vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kirişci, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, daha sonra Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, İzmir'de badem hasadına katıldı

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