Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’nin eşi Hanife Kirişci Çubuklu kadınlarla turşu kurdu

​​​​​​​ Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin eşi Hanife Kirişci, Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu kurma etkinliğine katıldı.

Beraberinde bir grup milletvekili eşleriyle Çubuk Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Hanife Kirişci, kadınlarla sohbet etti, tarladan toplanan salatalık, biber ve domateslerden turşu kurdu.

Evde turşuları kendinin kurduğunu söyleyen Kirişci, çocukluğundan bu yana turşu yaptığını anlattı.

Çubuk turşusu içine katılanların farklı olduğunu kaydeden Kirişci, "Biz defne yapağı, dereotu ve karabiber koymuyorduk. Bunlar haricinde diğerleri aynı. Bakalım bu sefer kurduğumuz turşu nasıl olacak. Tabii burada bir de sevgimizi kattık turşularımıza." dedi.

Çubuklu kadınlar da ev yapımı üzüm sirkesi ve kaya tuzu kullanılmasının turşunun püf noktalarından olduğunu ve dereotu ile defneyaprağı kullanılmasının önemine işaret etti.

Daha sonra yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezen Kirişci ve beraberindekiler ilçeye özgü yemekleri tattı.

Ziyaretlerinde Kirişci'ye, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş’in eşi Afife Keleş eşlik etti.

Çubuk'ta çıkarılan agat taşından yapılmış ürünleri de inceleyen Kirişci’ye Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından ilçedeki coğrafi işaretli ürünler ve Çubuk agat taşı hakkında bilgi verildi.

Misafirlere ilçedeki kadınlar tarafından üretilen el işlerinden oluşan çeşitli hediyeler verilirken Başkan Demirbaş da Kirişci ve beraberindekileri 8-11 Eylül 2022'de düzenlenecek Uluslararası Çubuk Tuşu ve Kültür Festivali'ne davet etti.