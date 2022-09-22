Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi

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