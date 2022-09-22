DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.
Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret ettikten sonra, olayın meydana geldiği bölgeye geldi.
Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kirişci, daha sonra kentten ayrıldı.
Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de eşlik etti.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası alanını inceledi
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