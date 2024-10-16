Tarzı ve abartılı makyajıyla çok konuşuluyordu... MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli 3+1 dubleks eviyle gündemde

MasterChef All Star 2020-2021 sezonunda büyük başarılara imza atan Esra Tokelli, All Star kadrosuna ana kadrodan girmiş ve 2023 sezonun şampiyonu olmuştu. Yarışmadaki halleri ve tarzıyla çok konuşulan Esra Tokelli abartılı makyajı ile hafızalara kazınmıştı. Programa bir defa makyajsız çıkan Tokelli günlerce konuşulmuştu. Önceki İçerik Sonraki İçerik

EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

Bir süredir ortalarda görünmeyen Esra Tokelli, Kanal D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk oldu.

3+1 dubleks evinin kapılarını açan Tokelli'nin kocaman mutfağı dikkat çekti.

Esra Tokelli, sade ve şık tarzda döşenmiş evinde; siyah, gold ve yeşil tonlarını kullanmış.