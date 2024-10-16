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Tarzı ve abartılı makyajıyla çok konuşuluyordu... MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli 3+1 dubleks eviyle gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 15:42
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MasterChef All Star’da şampiyon olan Esra Tokelli yarışmaya tarzı ve abartalı makyajı ile damga vurmuştu. Sadece bir kere yarışmaya makyajsız çıkan Esra Tokelli günlerce konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin bu haftaki konuğu oldu. Tokelli, 3+1 dubleks eviyle dikkat çekti.

MasterChef All Star 2020-2021 sezonunda büyük başarılara imza atan Esra Tokelli, All Star kadrosuna ana kadrodan girmiş ve 2023 sezonun şampiyonu olmuştu.

Yarışmadaki halleri ve tarzıyla çok konuşulan Esra Tokelli abartılı makyajı ile hafızalara kazınmıştı. Programa bir defa makyajsız çıkan Tokelli günlerce konuşulmuştu.

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EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

Bir süredir ortalarda görünmeyen Esra Tokelli, Kanal D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk oldu.
3+1 dubleks evinin kapılarını açan Tokelli'nin kocaman mutfağı dikkat çekti.
Esra Tokelli, sade ve şık tarzda döşenmiş evinde; siyah, gold ve yeşil tonlarını kullanmış.
Bir salon büyüklüğünde mutfağı olan Esra Tokelli evdeki tüm zamanını burada geçiriyor.
Anahtar Kelimeler:
Esra Tokelli masterchef esra tokelli
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