ÇANAKKALE (AA) - İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi ve Ege Denizi'ni kapsayan Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışı olma özelliği taşıyan Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İstanbul'da Çengelköy Vapur İskelesi önünden startı verilen ve yaklaşık 390 millik mesafesiyle Türkiye'nin en prestijli ve uzun rotalı açık deniz yat yarışı olan 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yelkenliler, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı’na ulaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçen 4'ü yabancı toplam 30 tekne, bir süre sonra Çanakkale önlerine geldi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği tekneler, "Dur Yolcu" yazısı, Kilitbahir Kalesi ve Şehitler Abidesi önünden geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı geçiş dolayısıyla tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Katılımcılar, 25 Temmuz Pazartesi günü Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te yarışı tamamlayacak.