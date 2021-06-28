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Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı neden TT oldu?

28.06.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğlaspor’da futbolculuk kariyerine başlayan Taylan Antalyalı, daha sonra gösterdiği performans ile birçok kulübün dikkatini çekti. Taylan Antalyalı Muğlaspor’dan sonra Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyes gibi birçok takımda yer aldı. Son olarak Galatasaray’ın da radarına giren Taylan Antalyalı, Galatasaray’ın milli futbolcusu oldu. Sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile gündeme gelen Antalyalı, bir kısımdan destek alırken, bir kısımdan ise tepki çekti.

Taylan Antalyalı’nın, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta giydiği tişört dikkat çekti. Tişörtün üstünde yer alan yazıya birçok kişi tepki gösterirken, onlarca kişi ise destek verdi. Sosyal medyadaki fotoğrafında giydiği tişört ile LGBT+ bireylere desteğini belirten Taylan Antalyalı, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Birkaç gündür LGBT+ yürüyüşlerindeki sert müdahalelere karşı olduğunu göstermek için desteğini belirten Galatasaraylı futbolcu, gündeme bomba gibi düştü.

O da destekledi!

LGBT+ bireylerin kendi varlıklarından onur duyarak gösterilerle kutladıkları Onur ayı kapsamında, Haziran ayı boyunca birçok yürüyüş düzenlendi. Polisin sert müdahalesi ile sosyal medyada çok konuşulan Onur Ayı’nda LGBT+ bireylere bir destek de Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı’dan geldi.
Sosyal medyada “Powered by Pride” (Gururla destekliyorum) yazılı bir tişörtle fotoğraf paylaşan Taylan Antalyalı, LGBT+ bireylere desteğini bu şekilde gösterdi.
Kısa bir süre çok fazla bir tepkiyle karşılaşan Taylan Antalyalı, paylaştığı fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

Onur Ayı nedir?

Onur Ayı nedir?
Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel ve Queer (LGBTQ), Onur Ayı, her yıl Haziran ayında Manhattan'daki 1969 Stonewall Ayaklanmaları’nı onurlandırmak için kutlanan etkinlikler bütününe denir. Sevmenin ve sevilebilmenin birçok çeşidi olabileceğini özgürce göstermek ve bu sevginin devletler tarafından tanınabilirliğini arttırmak için verilen, bir aylık gurur ve sevgi gösterisidir.

Taylan Antalyalı kimdir?

Taylan Antalyalı kimdir?
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1995 yılının Ocak ayında doğan Taylan Antalyalı, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında kariyerine başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı
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