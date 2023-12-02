'Tayyargiller' kaçtı mı? Avukatından açıklama geldi: İster ifade, ister şafaka operasyonu...

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmuştu.