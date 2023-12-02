'Tayyargiller' kaçtı mı? Avukatından açıklama geldi: İster ifade, ister şafaka operasyonu...

Türkiye son haftalarda fon vurgunu ve sosyal medya fenomenlerinin soruşturmasını konuşuyor. Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı soruşturmalarla ilgili son açıklama Tayyar-Özlem Öz çiftinin avukatından geldi.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Çiftin avukatı Serhat Çetin yaşanan olayların ardından sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Çiftin kaçmadığını vurgulayan Çetin son gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Somut gerçeklerin" hiçbir alıcı bulamadığı güzel ülkemde, "spekülatif ithamlar ve iftiralar" adeta yok satıyor!
"Fenomenleri, fenomenlerin açtığı yayınlara katılarak linçleyen, fenomen adaylarımız" büyük takdir görüyor...
Şimdi ben dosyanın avukatı olarak, ELA plakalı Range Rover'ın 1 ay sonra 5 yaşını dolduracağını ve bundan aylar önce 6 milyona alındığını söylesem, inanmak kimsenin işine gelmez...