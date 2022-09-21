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Tayyip Talha Sanuç transferinin bilinmeyenlerini anlattı!

21.09.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı genç stoper Tayyip Talha Sanuç, futbola başladığında bugünlerin hayali ile yaşadığını söyledi. Milli arayı İstanbul’da kalarak ve çalışarak geçiren Beşiktaş’ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, alt yapıya başladığı gün kendisine; ’Ben de Beşiktaş’ta oynayabilirim’ dediğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Tayyip Talha Sanuç

Tayyip Talha Sanuç

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Siyah-beyazlı futbolcu, Karabük’ün yerel kanallarından BRTV’de yayınlanan Futbol Arenası programına telefonla katıldı. Daha önce Adana Demirspor ile Spor Toto 1. Lig ve Spor Toto Süper Lig’de yıldız isimlerle oynadığını belirten Sanuç, artık daha da fazla yıldızla bir arada olduğunu ve gelişimine katkı sağladığını aktararak, “Bildiğiniz üzere Adana Demirspor’da kadroda çok büyük isimler vardı. Spor Toto Süper Lig’e yükseldiğimizde de o çıta daha yukarı çıkmıştı. Mario Balotelli gibi oyuncularla oynamak, onlarla antrenman yapmak bana çok şey katmıştı. Gelişimime çok büyük katkısı olmuştu. Şu an Beşiktaş’tayım ve bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Çok önemli, çok büyük isimler, çok kaliteli ayaklar var. Kulübe geldiğim ilk günden beri herkes çok sıcakkanlı. Biliyorsunuz adaptasyon süreci performans için çok önemlidir. Adaptasyon sürecimiz en hızlı şekilde ilerletiyorum şu anda. Takıma çok çabuk alıştım. Hoca da bu konuda bana çok yardımcı oldu. Tesislerde aile ortamı var” dedi.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

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Transfer sürecinde memleketi Karabük’ten destek mesajları aldığını ifade eden genç stoper, “Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali ile yaşıyordum. Bu açıdan çok mutlu ve gururluyum. Karabükspor’un alt yapısından A takıma yükselmek, A takımda süre bulmak ve en önemlisi Karabük’ten futbolcu çıkabileceğine herkesi inandırmak gerçekten benim hayalimdi. Bunu başardığım için çok mutluyum. Eminim Karabük’te de benimle gurur duyanlar vardır. Transfer sürecinde memleketimden çok destek mesajı aldım. Orası benim evim, memleketim” ifadelerini kullandı.

"BEN DE BEŞİKTAŞ’TA OYNAYABİLİRİM DEMİŞTİM”

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Karabükspor alt yapısına başladığı 13-14 yaşlarında ’Karabük’ten futbolcu çıkmaz’ söylemlerini duyduğunu dile getiren Sanuç, “O zamanlar bizim için İbrahim Kaş gibi çok büyük bir rol model vardı. Demek ki istenirse oluyordu. Alt yapıya başladığım gün kendime; ’Ben de bunu başarabilirim. Ben de Beşiktaş’ta oynayabilirim’ demiştim ve bugün bunu başardığım için çok mutluyum. Şu anda belki eski Karabükspor yok fakat benim de tanıdığım futbolcu olma hayali olan küçük kardeşlerim var. 13-14 yaşımda biri bana rol model oldu. İnşallah ben de birilerine rol model olabilirim. Birilerine umut ışığı yakabilirim. Futbolda hiçbir zaman imkansız diye bir şey yok. Hayallerin peşinden koşulduğu ve çalışıldığı takdirde şans elbet yüzünüze gülecektir. Ben de alt yapıdayken bazen karamsardım ama uğraştım, çalıştım” şeklinde konuştu.
Sanuç, Karabük’te hem alt yapıda hem A takımda üzerinde emeği olan, kendisine inanan, süre veren hocalarına da ayrıca teşekkür ederek hepsine ömrünün sonuna kadar minnettar kalacağını belirtti.

TAYYİP TALHA SANUÇ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
tayyip talha sanuç
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