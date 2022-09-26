TBMM Başkanı Şentop Kastamonu Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Jeostratejimiz bize imkanlar sunuyor. Bizim bunu imkana, fırsata dönüştürmemiz, Türkiye'yi bölgesinde dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Bu mücadele sadece siyasetin mücadelesi değil. Hocalarımızın, öğrencilerimizin, iş dünyamızın, hepimizin ortak bir mücadelesidir. " dedi.

Kastamonu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Şentop, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kastamonu'nun Mili Mücadele'nin kilit şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Şentop, İstiklal Yolu'nun buradan başladığını hatırlattı.

Üniversitelerin Türkiye'de kuruldukları, geliştikleri tarihten bu yana çok önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Şentop, özellikle son 20 yılda üniversite sayısında ciddi artış olduğuna işaret etti.

Şentop, "Şu an itibarıyla kamu üniversitesi olarak 131 üniversitemiz, vakıf üniversitemiz olarak da 78 üniversite var. Toplam 209 üniversite var. Her ilimizde en az bir üniversite bulunuyor." diye konuştu.

Üniversitelerin açıldığı zamanlarda akademisyen ve fiziki eksiklikler nedeni ile "Üniversite açmak doğru mudur?" diye tartışmalar olduğunu anlatan Şentop, "Nihayetinde 2006'da açılan Kastamonu Üniversitemiz bugün geldiğimiz noktada 29 bine yakın öğrenci ile faaliyet gösteriyor. Kendi akademisyenini yetiştirmiş durumda. Bir yerde üniversiteyle ilgili bu adımları atmak gerekiyordu. Her şehirde bir üniversite olması ve üniversiteler arası kalite yarışının devam etmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın değişim içinde olduğunu vurgulayan Şentop, şunları dile getirdi:

"Dünya çok önemli bir değişim içinde. Yirminci yüzyıl başlarında iki büyük savaşla dünya düzeni kurulmaya çalışıldı ama esasen bir düzen kurulamadı. Bir ara dönem, bir devre arası gibi ortaya çıktı. Nitekim 20. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın bütün paradigmaları, birçok kurum kuruluş etkisiz hale geldi. Yaşanan pandemi ile beraber değişimin hızlandığını görüyoruz. Bir mahiyet değişimi ile de karşı karşıyayız. En son yakın coğrafyamızda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile ortaya çıkan bir savaş var. Bu savaşın sadece bölgemiz değil bütün dünyayı, dünya barışını etkileyebilecek bir mahiyet kazanması potansiyel olarak mümkün gözüküyor."

- "Çatışmaların yoğun olduğu bir coğrafyadayız"

Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Şentop, "Türkiye'nin jeostratejisi çok önemli. Bunun bize kazandırdığı birtakım avantajlar, birtakım dezavantajlar da var. Çatışmaların yoğun olduğu bir coğrafyadayız. İstikrarsız ülkelerin, yönetilemez hale gelen ülkelerin bulunduğu coğrafyadayız. Irak, Suriye, ambargolarla köşeye sıkıştırılan İran, hemen kuzeyimizde Ukrayna, Rusya, bir yanımızda Yunanistan. Böyle bir coğrafyadayız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yönelik zaman zaman bazı eleştiriler yapan yurt dışındaki muhataplarımıza, 'Böyle bir coğrafyada sizin ülkeniz olsaydı herhalde uzun bir zaman yaşama imkanı bulamazdınız.' diye ifade ettim. Jeostratejimiz bize imkanlar sunuyor. Bizim bunu imkana, fırsata dönüştürmemiz, Türkiye'yi bölgesinde, dünyada etkin bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Bu mücadele sadece siyasetin mücadelesi değil. Hocalarımızın, öğrencilerimizin, iş dünyamızın, hepimizin ortak bir mücadelesidir. Yeni bir dünya kurulacak ve 20. yüzyılın paradigmaları ile sürmesi mümkün değil."

- "Bir merkezimizin olması lazım"

Şentop, bilginin doğru kullanılmasının önemine de değinerek şunları kaydetti:

"Bir merkezimizin olması lazım. Yerlilik anlamında söylüyorum. Evrensel bilgiyi edinmek, o anlamda çok iyi yetişmiş olmak gereklidir ama yeterli değildir. Bunu en son Fetullahçı Terör Örgütü'nün karşılaştığımız yapılanmasında görüyoruz. Türkiye'nin en zeki çocuklarını en iyi şartlarda yetiştirmeye çalıştılar ama onlar Türkiye'de darbe yaptı, anayasal düzene karşı geldi, 251 vatandaşımızın şehit olmasına, 2 bin 550 civarında vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet verdiler. Çok iyi yetiştirilmiş bir insanın aynı zamanda Türkiye'ye aidiyet hissi içinde olması lazım."

Kastamonu Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de katıldı.