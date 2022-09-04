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TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

04.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen Şentop, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Vali Şimşek, ziyaret anısına Şentop'a çeşitli hediyeler verdi.

Şentop daha sonra Belediye Başkanı Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Bilgin de Şentop'a Sivas Şehir Kitaplığı seti ve 58 numaralı Sivasspor forması hediye etti.

TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valiliğini ve belediyeyi ziyaret etti

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