SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen Şentop, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.
Vali Şimşek, ziyaret anısına Şentop'a çeşitli hediyeler verdi.
Şentop daha sonra Belediye Başkanı Bilgin'i makamında ziyaret etti.
Bilgin de Şentop'a Sivas Şehir Kitaplığı seti ve 58 numaralı Sivasspor forması hediye etti.
TBMM Başkanı Şentop, Sivas'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti
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