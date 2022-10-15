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TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

15.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla Katar'a hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TCG Burgazada'nın, 1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla, İzmir Foça'da düzenlenen törenle Katar'a uğurlandığı belirtildi.

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak üzere Katar'a uğurlandı

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