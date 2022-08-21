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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir"

21.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ardahan'da da "genel af" çağrısını yineleyerek, bu taleplerinin siyasi değil, vicdani bir talep olduğunu belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Sarıgül, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kader mahkumlarının iyi haber beklediğini söyledi.

Sarıgül, anne ve babaların çocuklarına kavuşması için "Affet Türkiye'm" çağrısı yaptıklarını ve bu çağrıya tüm siyasi partilerden yanıt beklediklerini hatırlattı.

Ardahan'da da "Affet Türkiye'm" çağrısını yinelediklerini dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Binlerce gencimiz şu an kader mahkumu durumunda. Şu an içerde 5 binin üzerinde çocuk var. Daha yaşamla tanışamadılar, doğumlarını orada yaptılar. O nedenle çocuklar, anneler ve babalar için 'Affet Türkiye'm' çağrısında bulunuyoruz. Yüce devletimizin bunu yapacağına, onları toplumla barıştıracağına inanıyorum. Af çağrımız toplumsal barış ve kardeşlik hukukunun yeni baştan gelişmesi içindir. Bütün siyasi partilere talebimiz, af talebi üzerinde yoğunlaşalım."

Dursun Akçam Kültürevi'nde partisinin İl Başkanlığı Kongresine de katılan Sarıgül, Ardahan'ın kendi iktidarları döneminde hizmet alacağını söyledi.

Partilerini millete hizmet etmek için kurduklarını ifade eden Sarıgül, "Toprağına, bayrağına, inançlarına bismillah diyerek saygı gösteren, büyüklerini sayan, küçüklerini seven bütün yurttaşlarımızla buradayız. Türkiye Değişim Partisi ile el ele kol kola omuz omuza olacağız. Kapımız herkese açıktır. Gelenlere hoş geldiniz diyeceğiz, Ardahan'a, Türkiye'mize hizmet etmeye hoş geldin diyeceğiz." diye konuştu.

Sarıgül, son olarak Kongre Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ardahan'da

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Mustafa Sarıgül türkiye değişim partisi

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