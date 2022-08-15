TDP Genel Başkanı Sarıgül, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Türbesi'ni ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki Çilehane mevkisinde programına başlayan Sarıgül, Delikli Taş'tan geçen vatandaşlarla sohbet edip, Aşık Mahsuni Şerif'in buradaki kabrini ziyaret etti.

Daha sonra, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ne geçen Sarıgül, müzenin girişindeki "Aslanlı Çeşme"den su içip, Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde dua etti.

Sarıgül, gazetecilere, Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi sevgi ve saygıyla andıklarını belirterek, cem evlerine ibadethane statüsü verilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazetecilerin, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hala yok, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sarıgül, seçim tarihi yaklaştıkça farklı ittifak haberlerinin de gündeme gelebileceğini kaydetti.

Sarıgül, "Şu anda seçimlere 10 aya yakın bir süre kaldı. Bu sistemde siyasi partiler arasında işbirliği ve güç birliği mutlaka yapılmalıdır ama unutmayın ki esas iş birliği ve güç birliği ocak-şubat aylarında yapılacak olanlardır." diye konuştu.