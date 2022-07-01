TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kütahya'da cezaevi önünde af çağrısını yineledi

​​​​​​​Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Ziyaret programı kapsamında Kütahya'ya gelen Sarıgül, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Toplumsal barış affı" adıyla bir düzenleme yapılması çağrısında bulunan Sarıgül, "Türkiye’miz cezaevlerinden çıkacak olan 250 bin kader mahkumuna da mutlaka kucak açmalıdır. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi manevi, psikolojik destek vermeliyiz, onlara sahip çıkmalıyız." dedi.

Ülkede birlik beraberliğin artmasını, kardeşlik havasının esmesini istediklerini anlatan Sarıgül, bu çağrısının destek bulacağına inandığını dile getirdi.

Sarıgül, bir gazetecinin "6’lı masayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Erken kurulan masaların çok fazla anlamı olmaz. Daha seçimlere çok zaman var. Seçime 4 ay kala kurulacak olan masalar gerçek masalardır. Bir cumhurbaşkanı adayı çıkacaksa tek başına çıkması kafi değildir. Çalışma arkadaşlarını ve ülkeyi kimlerle yöneteceğini mutlaka kamuoyuna deklare etmelidir. Türkiye Değişim Partisi, 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilemez.' diyen bir partidir. O masada bu maddelerin değiştirilebileceğini diyenler var."