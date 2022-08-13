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  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

13.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim yönetimimizde Türkiye bolluk ülkesi olacak, kavga, kutuplaşma ve ayrışma olmayacak"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim yönetimimizde Türkiye bolluk ülkesi olacak, kavga, kutuplaşma ve ayrışma olmayacak" dedi.

Partisinin Güneydoğu Şanlıurfa Bölge toplantısına katılan Sarıgül, iktidara geldiklerinde Türkiye'de dil, din, ırk, kültür ve mezhep farkı gözetmeyeceklerini söyledi.

Her etnik kökenin özgür olması, kendi inancını en güzel şekilde söylemesinden yana olduklarını anlatan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türkiye Değişim Partisi'nin yönettiği Türkiye sinirli, stresli ve kavgacı olmayacak. Barışçıl ve güler yüzlü bir Türkiye olacak. Bizim yönetimimizde Türkiye bolluk ülkesi olacak, kavga, kutuplaşma ve ayrışma olmayacak. Bütün yurttaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklayacağız. Türkiye'yi yönetmek, proje, fikir, teşkilat ve kadro ister. Bizim çok güçlü fikirlerimiz var. Bizim ülke gerçeklerine uygun, ayağı yere basan projelerimiz var. Bizim çok sağlam davasına inanmış teşkilatımız var ve 3 bakanlar kurulu çıkaracak kadromuz var. Hiçbir endişeniz olmasın, benim il başkanlarım geleceğin milletvekilleridir."

Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Sarıgül, "İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa konu TBMM parlamentosunda görüşülecektir. Tam zamanı, nasıl ki NATO üyesi ülkeler 10,5 milyon Ukranyalı'yı Avrupa Birliği ülkelerine aldılar. 6,5 milyon Türkiye'deki mültecileri de NATO üyesi ülkeler eşit olarak ülkesine almalı. Bu nokta bütün muhalefet partilerinin parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırarak, iktidara yetki verilmesi gerek." değerlendirmesini yaptı.

Sarıgül, "İktidarın da bütün muhalefet partilerinin desteğini arkasına almış durumda NATO'nun karşısında güçlü bir şekilde oturarak Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa 6,5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği ülkelerine eşit olarak almaları şartını öne sürmeli. Bu şart olmuyorsa da kesinlikle NATO'dan çıkma kozunu ortaya sürmeliyiz." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

- "Bizim yönetimimizde Türkiye bolluk ülkesi olacak, kavga, kutuplaşma ve ayrışma olmayacak"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı:

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